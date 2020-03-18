Школьные каникулы в России стали длиннее

Весенние школьные каникулы продлятся три недели. Решение об этом в связи с распространением коронавируса COVID-2019 приняло министерство просвещения России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы», - заявил на заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования министр Сергей Кравцов.

Кроме того, по его словам, будет поддержана организация дистанционного обучения.

Сегодня же пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил о том, что весенние каникулы в школах Новосибирска начались 18 марта и продлятся до 1 апреля.

«Пока дети будут отдыхать, мы совместно с министерством образования детально проработаем возможность организации дистанционного обучения, если возникнет в нем необходимость», - сказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

В учреждениях дополнительного образования города, между тем, отменены все массовые мероприятия с участием детей. В детсадах введено свободное посещение на усмотрение родителей.

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