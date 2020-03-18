Подтопление может коснуться 17 населенных пунктов Новосибирской области

В Новосибирской области в этом году первая волна паводка может подтопить более полутора десятков населенных пунктов. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания региональной комиссии по ЧС, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«При худшем варианте в зоне возможного подтопления может оказаться около 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах», - приводит информагентство «Интерфакс-Сибирь» слова новосибирского губернатора Андрея Травникова.

Впрочем, по мнению главы региона, пока прохождение первой волны паводка ожидается «достаточно благоприятным». По прогнозам Западно-Сибирского управления Росгидромета, вскрытие рек в регионе начнется во второй декаде апреля.

«По предварительным расчетам вскрытие рек предполагается во второй декаде апреля, что практически на неделю раньше средних многолетних сроков. В соответствии с прогнозом гидрологов осложнению паводковой обстановки могут способствовать превышения нормы снегозапасов в 2-2,5 раза из-за большого количества снега, выпавшего зимой, и значительного объема в нем запасов воды по бассейнам рек. Вместе с тем, недостаточное промерзание почвы должно положительно сказаться на прохождении паводка на малых реках», - отмечают, в свою очередь, в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел окружное совещание, посвященное подготовке к предстоящему паводку. Тогда он говорил о том, что в зону риска в СФО могут попасть в этом году более 700 населенных пунктов. В республиках Алтай и Тува, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы составляют более двух климатических норм, при этом запасы воды в снеге - до 165% нормы.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области