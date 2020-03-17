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Онлайн-кинотеатры России открыли бесплатную подписку на свои сервисы

Главная Общество
Новосибирск
14:06 17 Марта 2020
кино, кинотеатры, фильмы, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Онлайн-кинотеатры России открыли бесплатную подписку на свои сервисы из-за карантина в связи с распространением коронавируса Covid-2019. Это касается таких порталов как: Premier, ivi, Okko, «Кинопоиск HD» и more.tv.

Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней.

Сервисы «КиноПоиск HD» и more.tv  также сообщили, что открывают бесплатный доступ к своим сервисам.

Фото ridus.ru 

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