Новосибирский зоопарк продолжает работать в штатном режиме

Новосибирский зоопарк им. Шило продолжает работать в штатном режиме, несмотря на вспышку коронавируса. Об этом Sibnovosti.ru рассказали в справочной службе.

Отметим, что школьники в Новосибирске с завтрашнего дня уходят на вынужденные каникулы до 1 апреля. Вузы также переходят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса в мире. Региональный Минобр обязал детские сады города ввести «утренний фильтр» - дошкольникам теперь измеряют температуру на входе.

В Сибири пока известно о двух случаях заражения коронавирусом - в Кузбассе двое туристов подхватили инфекцию после посещения Италии. Пока официально не подтвердился диагноз у жителя Красноярска, который несколько дней назад прилетел из Австрии.

Фото: В. Иванов