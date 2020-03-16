В Горно-Алтайске ищут исторические фотографии купеческой лавки

Восстановление бывшего здания лавки купца Давида Тобокова в Горно-Алтайске столкнулось с трудностями. О них сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как выяснилось, реставраторам для восстановления первозданного вида здания не хватает его изображений. В связи с этим муниципальные власти обратились к горожанам.

«В целях восстановления объекта культурного наследия – «Лавка купца Тобокова, первое десятилетие ХХ в.», расположенного по адресу: Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 34, и воссоздания его первоначального внешнего облика администрация города Горно-Алтайска просит вас предоставить из домашних архивов имеющиеся фотографии данного здания для снятия копий либо направить фотографии на адрес электронной почты: ous_imuchestvo@mail.ru», - говорится в обращении на официальном портале Горно-Алтайска.

Как писали Sibnovosti.ru, здание было построено Давидом Тобоковым в 1887 году. Купец был один из самых известных предпринимателей в истории Горно-Алтайска. Так, в 1891 году он сопровождал цесаревича Николая по Сибири, а в 1896-м присутствовал на коронации Николая II.

В августе прошлого года власти Горно-Алтайска сообщали о том, что здание сдано в аренду, а арендатор обязан обеспечить «сохранение и восстановление» объекта.

Фото: официальный портал Горно-Алтайска