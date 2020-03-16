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Новосибирский губернатор издал распоряжение о борьбе с коронавирусом

Главная Общество
Новосибирск
12:16 16 Марта 2020
вирус, распоряжение, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области принят пакет мер для противодействия завозу и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они утверждены распоряжением губернатора региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение датировано 16 марта. Оно предполагает меры в разных сферах.

«Рекомендовать гражданам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции…, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Новосибирскую область (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)», - говорится, в частности, в документе.

Таким гражданам рекомендовано передавать сведения о месте и датах их пребывания и возвращения по «горячей линии» 112. А при появлении первых симптомов респираторной инфекции - незамедлительно обратиться за помощью на дому без посещения медицинских организаций. Списка «опасных» стран в распоряжении нет.

Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах. Те сотрудники, у кого температура окажется повышенной, должны быть в обязательном порядке отстранены от нахождения на рабочем месте.

Министерству здравоохранения Новосибирской области, помимо прочего, поручено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Министерству образования - обеспечить в дошкольных учреждениях и образовательных организациях ежедневное проведение утреннего фильтра среди детей до семи лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.

Фото: pixabay.com

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