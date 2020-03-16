Выбран пилотный участок для новосибирской системы управления дорожным движением

Весной этого года будет реализован первый проект по автоматизации управления дорожным движением в Новосибирске. В качестве «пилота» выбран участок ул. Немировича-Данченко от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Система управления была представлена на совещании по реализации в Новосибирске национального проекта «Цифровая экономика». Ее разработала компания «Ростелеком».

«Автоматизированная система управления учитывает текущий трафик и меняет режим работы светофоров, подстраиваясь под дорожную ситуацию. Кроме того, можно задать график их переключения в зависимости от времени суток и потока машин», - пояснил начальник отдела прикладных проектов новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Солдусов.

Предполагается, что новая система позволит снизить аварийность на трассах, сократить среднее время в пути и повысить скорость реагирования на дорожные инциденты.

Фото: департамент внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»