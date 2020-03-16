16 марта
Новосибирск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Выбран пилотный участок для новосибирской системы управления дорожным движением

Главная Общество
Новосибирск
11:48 16 Марта 2020
управление, движение, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Весной этого года будет реализован первый проект по автоматизации управления дорожным движением в Новосибирске. В качестве «пилота» выбран участок ул. Немировича-Данченко от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Система управления была представлена на совещании по реализации в Новосибирске национального проекта «Цифровая экономика». Ее разработала компания «Ростелеком».

«Автоматизированная система управления учитывает текущий трафик и меняет режим работы светофоров, подстраиваясь под дорожную ситуацию. Кроме того, можно задать график их переключения в зависимости от времени суток и потока машин», - пояснил начальник отдела прикладных проектов новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Солдусов. 

Предполагается, что новая система позволит снизить аварийность на трассах, сократить среднее время в пути и повысить скорость реагирования на дорожные инциденты. 

Фото: департамент внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский губернатор издал распоряжение о борьбе с коронавирусом

Новосибирский губернатор издал распоряжение о борьбе с коронавирусом

16 Марта 2020 г.
Вернувшимся из «опасных» стран рекомендована самоизоляция на 14 суток
Новости Новосибирска: Коронавирус парализует сообщение между странами

Коронавирус парализует сообщение между странами

16 Марта 2020 г.
Коронавирус COVID-2019 с каждым днем все больше и больше парализует сообщение между странами.
Новости Новосибирска: У двух жителей Кемерово выявлен коронавирус

У двух жителей Кемерово выявлен коронавирус

14 Марта 2020 г.
На 13 марта в России выявлено 45 случаев заражения
Новости Новосибирска: Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за пропавшие билеты из-за Covid-2019

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за пропавшие билеты из-за Covid-2019

14 Марта 2020 г.
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за опасности распространения коронавируса Covid-2019.
Новости Новосибирска: Ученый: распространение коронавируса затихнет в мире к середине лета

Ученый: распространение коронавируса затихнет в мире к середине лета

13 Марта 2020 г.
Стабилизация ситуации придется на июнь-июль, сказал он.
Новости Новосибирска: Новосибирских дачников оградят от застройщиков

Новосибирских дачников оградят от застройщиков

12 Марта 2020 г.
Садовые общества будут закреплены генпланом развития Новосибирска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирское заксобрание одобрило поправки к Конституции РФ

Новосибирское заксобрание одобрило поправки к Конституции РФ

12 Марта 2020 г.
Прошла внеочередная сессия областного парламента
Новости Новосибирска: В Сибири изучают ископаемых ракообразных кембрийского периода

В Сибири изучают ископаемых ракообразных кембрийского периода

11 Марта 2020 г.
Задача ученых - составить картину жизни на Земле
Новости Новосибирска: В Новосибирске откроется канцелярия посольства Армении

В Новосибирске откроется канцелярия посольства Армении

11 Марта 2020 г.
Губернатор Андрей Травников встретился с руководителями иностранных представительств в регионе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19