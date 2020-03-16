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Коронавирус парализует сообщение между странами

Главная Общество
Новосибирск
09:24 16 Марта 2020
вирус, мир, транспорт, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус COVID-2019 с каждым днем все больше и больше парализует сообщение между странами. Согласно последним данным жертвами пандемии стали 6456 человек, заразились более 167 тыс, вылечились более 77 тыс человек

Так, только 16 и 17 марта:

 - Россия c 16 марта ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией; 

- РЖД отменяет сообщение с Украиной и Молдавией;

- Грузия с 16 марта закрывает границу с Россией;

- Посольство РФ в США временно остановило оказание консульских услуг;

- Консульские отделы посольств России приостанавливают прием граждан в Бельгии, Испании и Норвегии;

- Австрия прекращает воздушное сообщение с Россией, Украиной, Великобританией и Нидерландами;

- Украина с 16 марта на две недели закрывает границы на въезд иностранцам, а с 17 марта закрывает пассажирское авиасообщение;  

- Молдавия закрывает границы с 17 марта;

- Азербайджан с 17 марта приостанавливает авиасообщение с Казанью, Минеральными Водами, Уфой, Новосибирском, Екатеринбургом и Сургутом;

- Словения с 17 марта приостанавливает авиасообщение с внешним миром;

-  Аргентина закрывает границы на 15 дней.

До этого  Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией, Италией и ФРГ.

На этом фоне режим ЧС или карантина введены за последние дни: в Сербии, Чехии, Венесуэле, США, Казахстане и еще целом рядя стран.

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