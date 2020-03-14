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У двух жителей Кемерово выявлен коронавирус

Главная Общество
Новосибирск
16:40 14 Марта 2020
россия, вирус, здоровье, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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У двух жителей Кемеровской области подтвержден коронавирус нового типа. Это первые случаи в Сибири, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово. Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение», - говорится в сообщении правительства региона.

При это число заразившихся может увеличиться. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, но пока точный диагноз не поставлен.

В Кузбассе в связи с пандемией коронавируса создан межведомственный штаб. По его данным, в медучреждениях разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус. Пассажирам прилетающих в аэропорт Кемерова международных рейсов бесконтактно измеряют температуру.

На 13 марта в России выявлено 45 случаев заражения, жертв нет.

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