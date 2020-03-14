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Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за пропавшие билеты из-за Covid-2019

Главная Общество
Новосибирск
16:11 14 Марта 2020
вирус, билеты, путешествия, деньги, возвращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за опасности распространения коронавируса Covid-2019.

В сообщении ведомства отмечается, что путешественник может вернуть все средства, потраченные на путевку в страны, где действует режим угрозы безопасности туристов, говорится в сообщении.

В странах, в отношении которых не введен режим угрозы безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно последним данным жертвами коронавируса в мире стали 5388 человека, заразились более 143 тысяч,

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