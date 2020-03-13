Ученый: распространение коронавируса затихнет в мире к середине лета

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции затихнет в мире к середине лета.

Такое мнение высказал руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, передает «Интерфакс».

Стабилизация ситуации придется на июнь-июль, сказал он, напомнив, что в Китае пик заболеваемости был пройден 2 февраля.

Согласно статистке о заболеваемости и смертности, COVID-19 в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 - 2015 гг., отметил ученый.