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Новосибирских дачников оградят от застройщиков

Главная Общество
Новосибирск
19:07 12 Марта 2020
генплан, мэр, сады
Автор: Sibnovosti.ru
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Новая редакция генплана развития Новосибирска предполагает сохранение садовых обществ. На территории города их насчитывается сегодня 180, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 2007 году проектировщики предполагали, что садовые общества исчезнут, уйдут под застройку. Актуализируя генеральный план города, мы исходили из сегодняшних реалий. Многим горожанам нравится этот формат отдыха, ритм жизни. Поэтому в предложенном варианте генплана закрепляется территория, которая отводится под зону садоводства и огородничества. Вести многоэтажную застройку здесь нельзя», – отметил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, к июню 2020 года предполагается согласовать генплан с региональными и федеральными властями. Затем документ будет утверждать горсовет.

Как писали Sibnovosti.ru, решение актуализировать генплан, принятый в 2007 году, городские власти приняли в сентябре 2018-го.  

Фото: pixabay.com

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