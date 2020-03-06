В России выявлено шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять – в Москве. Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах.

Ранее в России было зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции. Среди них - два гражданина Китая, которые уже излечились и были выписаны, три россиянина с лайнера «Diamond Princess» также вылечились и сегодня покинули больницу. В медучреждениях остаются один россиянин, вернувшийся из Италии, а также один гражданин Италии, приехавший в РФ.