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В России выявлено шесть новых случаев коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
21:13 6 Марта 2020
россия, китай, вирус, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять – в Москве. Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах.

Ранее в России было зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции. Среди них - два гражданина Китая, которые уже излечились и были выписаны, три россиянина с лайнера «Diamond Princess» также вылечились и сегодня покинули больницу. В медучреждениях остаются один россиянин, вернувшийся из Италии, а также один гражданин Италии, приехавший в РФ.

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