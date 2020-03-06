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Октябрьский мост через Обь в Новосибирске ждет капитальный ремонт

Главная Общество
Новосибирск
17:37 6 Марта 2020
общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2021 году начнется капитальный ремонт старейшей переправы через Обь в Новосибирске. Реконструкцию приурочили к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который Новосибирск примет через три года.

«Октябрьский мост требует капитального ремонта. Все мы знаем, что впереди у нас Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сейчас идет реконструкция дамбы Октябрьского моста, и необходимо совместить два этих проекта, чтобы у нас к МЧМ мост был капитально отремонтированный», - цитирует ТАСС начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова.

Ремонт Октябрьского моста планируют заверишь к 2023 году. На переправе будет уложен новый асфальт, однако прежде придется провести подготовительные работы к реконструкции – заменить железобетонную стяжку для укладки асфальтобетонного покрытия. В этом году дорожники проведут только ямочный ремонт.

Фото: Вячеслав Степанов / 4s-info.ru

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