Сибирские учёные научились производить экологически чистый уголь

Исследователи Института химии твердого тела и механо-химии Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов изменили свойства угля из Каа-Хемского угольного месторождения. Уголь облучили на промышленном ускорителе электронов, сообщает «Радио Сибирь».

Как сообщили в пресс-службе вуза, в угле с Каа-Хемского месторождения, содержится много жидких углеводородов, и обработка ускоренными электронами позволила увеличить выход пека на 40-60% по сравнению с другими способами экстракции.

В будущем из выделенного пека можно будет получать масла, пластмассы и горючие газы так же, как сейчас получают из нефти, - отметили в пресс-службе.

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