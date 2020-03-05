Прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью откроют в июне

Авиакомпания S7 откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. С 1 июня улететь в Турцию пассажиры смогут три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Регулярные рейсы из «Толмачево» в Анталию по понедельникам и пятницам будут осуществляться в 8:20, по средам вылеты стоят в расписании на 6:45. Время полета составит 6 часов 30 минут. Обратные рейсы авиакомпания будет осуществлять в эти же дни недели в вечерние часы.

«Новые прямые регулярные рейсы позволят путешественникам из Новосибирска самостоятельно планировать отпуск, выбирая удобные даты и продолжительности поездки. Аэропорт Антальи расположен вблизи популярных курортов Кемер, Белек и Аланья», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Цены билетов по маршруту туда-обратно стартуют от 26 тысячи рублей.