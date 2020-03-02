Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных городах Краснодарского края, пишут «Известия».

Оформить льготную ипотеку граждане смогут в 1687 населенный пунктах. Некоторые из них являются популярными курортными местами, а также находятся на первой береговой линии.

Льготная ипотека стартовала в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая ставит целью сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3% от общей численности.

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