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В Россию пришла ранняя весна

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Новосибирск
13:06 28 Февраля 2020
приморье, сибирь, россия, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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В центральной части России и в Приморском крае весна наступила на месяц раньше срока, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, которого цитирует РИА Новости.  

«Сроки прихода весны на европейской территории - это март, для Сибири - это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного», - сказал Варакин.

«Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка - там уже стабильно положительные температуры», - добавил он.

Фото yandex.ru 

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