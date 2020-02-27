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В Новосибирской области подорожали овощи

Главная Общество
Новосибирск
12:36 27 Февраля 2020
новосибирск, дальний, восток, овощи
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области отмечен значительный рост цен на овощи. Это объясняется оттоком продукции на Дальний Восток, куда из-за коронавируса перестали поставлять товары из Китая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

«В свете последних событий, цена поднялась. Это произошло как раз в связи со вспышкой коронавируса в Китае, и, как мы понимаем, Дальний Восток полностью потреблял тепличную продукцию с территории Китая. Сейчас они пришли к нам, потому что наиболее крупные комплексы здесь, в Новосибирске. Если бы не было этого форс-мажора, у нас бы было довольно гармоничное соотношение спроса и предложения по тепличным овощам. С учетом вывоза продукции на восток сейчас возник определенный дисбаланс», - сказал он.

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