27 февраля
Новосибирск
погода -3 °C
65.52
 
€ 71.24
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 82 тыс человек

Главная Общество
Новосибирск
12:25 27 Февраля 2020
россия, корея, южная, италия, китай, вирус, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 82178 человек, жертвами стали 2800 человек, сообщают СМИ.

Помимо Китая жертвами коронавируса в первую очередь стали Италия, Южная Корея и Иран, куда российские власти рекомендовали гражданам РФ отложить поездки.

Так, только в Италии число жертв вируса накануне выросло до 12 человек, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев отмечены в Ломбардии.

В Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом, умерли 12 человек. В данной ситуации Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с РК.

Случая заболевания коронавирусом зафиксированы за последние сутки также в Румынии и Норвегии.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области подорожали овощи

В Новосибирской области подорожали овощи

27 Февраля 2020 г.
Это объясняется оттоком продукции на Дальний Восток, куда из-за коронавируса перестали поставлять товары из Китая.
Новости Новосибирска: Медицинская отрасль стала лидером по утечке данных в России

Медицинская отрасль стала лидером по утечке данных в России

27 Февраля 2020 г.
В анонимном опросе участвовали более тысячи руководителей и сотрудников подразделений.
Новости Новосибирска: Россиян попросили не ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Россиян попросили не ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

26 Февраля 2020 г.
Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, в которой советует россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана.
Новости Новосибирска: Число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс человек, выздоровели 28 тыс человек

Число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс человек, выздоровели 28 тыс человек

26 Февраля 2020 г.
Всего в мире выявлено 80 422 человека, заболевших вирусом.
Новости Новосибирска: В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу Александра Лукина

В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу Александра Лукина

25 Февраля 2020 г.
В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу Александра Лукина «Новые международные отношения в Большой Евразии. Российская стратегия в меняющейся геополитической динамике».
Новости Новосибирска: В Новосибирской области закрывают детские сады и школы из-за ОРВИ

В Новосибирской области закрывают детские сады и школы из-за ОРВИ

25 Февраля 2020 г.
По данным регионального Минздрава, в Новосибирской области заболели 22 тыс человек.
Новости компаний
25/02
Лучшие фильмы, посвященные защитникам Отечества
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые разработали самые мощные накопители энергии в стране

Новосибирские ученые разработали самые мощные накопители энергии в стране

27 Февраля 2020 г.
Их емкость - 8 МВт/ч
Новости Новосибирска: В Новосибирске до конца года сдадут шесть долгостроев

В Новосибирске до конца года сдадут шесть долгостроев

25 Февраля 2020 г.
Горадминистрация опубликовала адреса
Новости Новосибирска: В Новосибирске наркокурьер может получить пожизненный срок

В Новосибирске наркокурьер может получить пожизненный срок

26 Февраля 2020 г.
Дело направлено в суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19