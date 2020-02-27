Число заболевших коронавирусом в мире превысило 82 тыс человек

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 82178 человек, жертвами стали 2800 человек, сообщают СМИ.

Помимо Китая жертвами коронавируса в первую очередь стали Италия, Южная Корея и Иран, куда российские власти рекомендовали гражданам РФ отложить поездки.

Так, только в Италии число жертв вируса накануне выросло до 12 человек, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 400 случаев заражения новым типом вируса. Больше половины случаев отмечены в Ломбардии.

В Республике Корея зарегистрирован 1261 случай заражения коронавирусом, умерли 12 человек. В данной ситуации Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с РК.

Случая заболевания коронавирусом зафиксированы за последние сутки также в Румынии и Норвегии.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.