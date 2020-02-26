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Россиян попросили не ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
14:53 26 Февраля 2020
здоровье, медицина, италия, иран, южная, вирус, россияне, корея
Автор: Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, в которой советует россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за обострения коронавируса.

В Корее, согласно последним данным, было зафиксировано 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 зараженных, 15 человек скончались.

Согласно последним данным, число зараженных вирусом в мире составляет почти 81 тыс, скончались 2 761  человек. Излечиться смогли 30 002 человек.  

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

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