Россиян попросили не ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, в которой советует россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана из-за обострения коронавируса.

В Корее, согласно последним данным, было зафиксировано 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 зараженных, 15 человек скончались.

Согласно последним данным, число зараженных вирусом в мире составляет почти 81 тыс, скончались 2 761 человек. Излечиться смогли 30 002 человек.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.