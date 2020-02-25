В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу Александра Лукина, директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС Московского государственного института международных отношений, руководителя Департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики» «Новые международные отношения в Большой Евразии. Российская стратегия в меняющейся геополитической динамике».

Каковы место и роль России в этом амбициозном геополитическом проекте, почему сегодня центры мировой экономики перемещаются с Запада на Восток, в чем причины кризиса идеологии Европейского союза и почему сегодня определяющим трендом становится неоконсерватизм? Об этом в 4-м выпуске проекта «Встречи с издателем». э

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