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В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу Александра Лукина

Главная Общество
Новосибирск
22:02 25 Февраля 2020
эксперты, программа, интервью, тв, евразийский
Автор: Sibnovosti.ru
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В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу  Александра Лукина, директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС Московского государственного института международных отношений, руководителя Департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики»  «Новые международные отношения в Большой Евразии. Российская стратегия в меняющейся геополитической динамике».

Каковы место и роль России в этом амбициозном геополитическом проекте, почему сегодня центры мировой экономики перемещаются с Запада на Восток, в чем причины кризиса идеологии Европейского союза и почему сегодня определяющим трендом становится неоконсерватизм? Об этом в 4-м выпуске проекта «Встречи с издателем». э

Фото  rg.ru 

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