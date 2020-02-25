Лучшие фильмы, посвященные защитникам Отечества

Фильмы, приуроченные ко Дню защитника Отечества, реалистичны, красочны, рассказывают о настоящих героях. Многие из них сняты по реальным событиям. Подборка фильмов подготовлена по материалам онлайн-кинотеатра ivi.

Дюнкерк

Военная драма https://www.ivi.ru/watch/143513 рассказывает о ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. Тысячи солдат оказались блокированными немецкими войсками. Люди оказываются перед выбором: погибнуть или попытаться выжить, не потеряв человеческого достоинства.

Несокрушимый

Экипаж Семена Коновалова уничтожает технику противника, но проходит через все пытки военного времени. Фильм о героизме советских танкистов, когда на поле боя оказываешься один на один с врагом, когда фронтовая любовь и внутренние конфликты уходят на второй план.

Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/181452/trailers доступен для просмотра.

Падение Олимпа

Майка Баннинга, сотрудник службы безопасности президента США, отстраняют от службы, но при захвате Белого дома экстремистами бывшему агенту приходится прийти на помощь. Президент не успевает покинуть здание, становится заложником, как и опытный боец Майк. Спецслужбам ничего не остается, как довериться бывшему агенту.

Принц

Криминальный боевик рассказывает о Поле, который владеет своей автомастерской. Его дочь учится в другом городе, но в один момент связь с ней теряется. Пол начинает поиски. Неожиданно он встречается с ее подругой Бет. Она рассказывает, что его дочь влюбилась в наркоторговца и отправилась с ним в Новый Орлеан.

Возрастная категория 12+

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