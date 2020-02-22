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В Новосибирской области 23 февраля отметят фестивалем семейной рыбалки

Главная Общество
Новосибирск
12:22 22 Февраля 2020
рыбалка, соревнования, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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23 февраля в селе Ярки на реке Еловка пройдет любительский и семейный фестиваль по зимней рыбалке «Лови яркий момент. Зима 2020». Участников и гостей ждут сразу два турнира - взрослый и детский.

В течение двух часов совсем юные рыбаки смогут показать свое мастерство, орудуя только удочкой с одной мормышкой, балансиром или блесной. Право выбора приманки и наживки остается за участником. При этом взрослые могут помочь с распутыванием снастей и снятием улова с крючка, а вот опускать снасть, вытаскивать и подсекать рыбу за детей строго запрещено. Кто больше поймает, тот и станет чемпионом турнира.

Для взрослых участников требования чуть серьезнее: баллы начисляются не просто за вес, а за конкретный вид рыбы. Так, один грамм окуня равняется 1 баллу, щуки – 0,5 баллов. Победителем турнира признается участник, набравший наибольшее количество баллов за три часа.

 

 

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