В Новосибирской области 23 февраля отметят фестивалем семейной рыбалки

23 февраля в селе Ярки на реке Еловка пройдет любительский и семейный фестиваль по зимней рыбалке «Лови яркий момент. Зима 2020». Участников и гостей ждут сразу два турнира - взрослый и детский.

В течение двух часов совсем юные рыбаки смогут показать свое мастерство, орудуя только удочкой с одной мормышкой, балансиром или блесной. Право выбора приманки и наживки остается за участником. При этом взрослые могут помочь с распутыванием снастей и снятием улова с крючка, а вот опускать снасть, вытаскивать и подсекать рыбу за детей строго запрещено. Кто больше поймает, тот и станет чемпионом турнира.

Для взрослых участников требования чуть серьезнее: баллы начисляются не просто за вес, а за конкретный вид рыбы. Так, один грамм окуня равняется 1 баллу, щуки – 0,5 баллов. Победителем турнира признается участник, набравший наибольшее количество баллов за три часа.