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Испытания вакцины от коронавируса в КНР начнутся не раньше конца апреля

Главная Общество
Новосибирск
14:25 21 Февраля 2020
китай, вирус, медицина, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае начнутся не раньше конца апреля 2020 года, сообщил заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин, которого цитирует РИА Новости.

В то же время заместитель Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь сообщил, что некоторые создаваемые Китаем виды вакцины уже начали тестировать на животных.

Согласно последним данным число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса составляет 75 465. Всего за период эпидемии в мире скончались 2 247 человек.

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