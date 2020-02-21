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Более 100 человек скончались от коронавируса в Китае за сутки

Главная Общество
Новосибирск
12:18 21 Февраля 2020
китай, вирус, здоровье, жертвы
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшие сутки из-за нового типа коронавируса COVID-2019 в Китае скончались 118 человек, сообщили в государственном комитете по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса составляет 75 465.

Всего за период эпидемии скончались 2 236 человек.

Также сегодня стало известно, что в одной из китайских тюрем было зафиксировано массовое заражение данным вирусом, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в восточной провинции Шаньдун.

Коронавирус  выявлен у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама. Все они помещены я японские больницы.

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