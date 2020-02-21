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Обними меня. Трогательная история про 8 волшебных объятий, которые изменят все

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Новосибирск
08:41 21 Февраля 2020
видео, проект, конкурс, компания
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C 13 февраля на официальном Youtube канале и во всех сообществах сибирского Бренда.

«Каждому человеку нужно 4 объятия в день для выживания, 8 объятий в день для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, 12 – для роста и чувства собственного достоинства», – утверждала психотерапевт Вирджиния Сатир. А в Сибири так холодно, что объятия – это просто необходимое действие для сохранения тепла.

Именно об этом новый музыкальный клип Омского Бекона «Обними меня».

Обняться — это повод сказать: "Я тебя люблю", "Я с тобой", "Я рад тебя видеть", "Спасибо". То, что на каждом языке будет понятно без переводчика. И это так важно в больших городах, где из-за множества дел и виртуального общения, мы забываем про настоящее.

А это так просто — сделать себя и кого-то счастливее. Котенок - крохотный мурчащий герой нашего клипа — главный пример. Он так искренне обнимался в кадре, что сразу после съемки нашел себе новый дом и любящую семью.

Это уже четвертый музыкальный видеоклип бренда, посвященный Сибири и её жителям, всегда готовым прийти на помощь друг другу. Это история о взаимной поддержке и доброте, которой стоит гордиться. 

Предыдущие клипы бренда суммарно собрали более 20 миллионов просмотров на YouTube и уже не первый год находят отклик в сердцах Сибиряков.  В социальных сетях бренд поддерживают блогеры и региональные лидеры мнений. 

А 17 февраля Омский бекон запускает конкурс амбассадров в Инстаграм. У блогеров есть шанс выиграть годовой контракт с брендом. Для этого нужно вдохновиться клипом «Обними меня» и снять фото или видео по его мотивам. Победители будут путешествовать по Сибири и делать душевный контент для соц сетей при поддержке «Омского бекона». Все подробности на сайте: https://challengeambassador.ru/

Завершится конкурс массовыми объятиями на GrelkaFest 2020 в Шерегеше, где «Омский бекон» уже пять лет поддерживает фестиваль и очень рад делать его ярче и теплее. Присоединяйтесь к мощной волне добра. Ведь Сибирь не жалеет тепла никому!

Саундтрек традиционно можно скачать на: iTunes, Apple Music, Яндекс Музыка, Youtube Music и Google Play Music. Теперь и в TikTok.

Омский бекон. Для самых теплых людей в мире. 

Возрастная категория клипа: 6+
Мероприятие в Шерегеше: 18+
Фото и видео: Омский бекон.
На правах рекламы

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