В зону риска в Сибири из-за паводка могут попасть более 700 населенных пунктов

Накопившийся в ходе нынешней теплой зимы в Сибири снег может сделать паводок более опасным. О прогнозе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел окружное совещание. Его участники оценили степень угрозы, которую может нести весенний паводок.

«По оценкам МЧС России в зону риска могут попасть в этом году более 700 населенных пунктов», - процитировало полпреда информагентство «Интерфакс-Сибирь».

По его данным, в республиках Алтай и Тува, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы составляют более двух климатических норм, при этом запасы воды в снеге - до 165% нормы. В этих 700 населенных пунктах проживает 180 тыс. человек, а с учетом дачных обществ и садоводческих товариществ - почти 1 млн.

Вчера в правительстве Алтайского края прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным официального сайта региона, в ходе него начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер сообщил, что в регионе практически повсеместно, за исключением Рубцовской зоны и локально предгорий, снегозапасы в 1,5-2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. При неблагоприятных погодных условиях запасы еще могут увеличиваться на протяжении четырех-пяти недель.

Фото: Анна Дедова/официальный сайт Алтайского края