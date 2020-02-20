Директор «Новосибирского дома ветеранов» отправлена в отставку

Министерство труда и социального развития Новосибирской области расторгло контракт с директором ГАУ «Новосибирский дом ветеранов» Ларисой Пугачевой. Отставка произошла на фоне скандала, вызванного жалобами ветеранов на условия проживания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Региональное министерство труда и социального развития совместно с прокуратурой Новосибирской области и заинтересованными контрольно-надзорными органами - управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области – проводит выездные проверки в учреждении ГАУ НСО стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» по обращению некоммерческой организации в части проверки достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан в стационарном учреждении, опубликованных в СМИ», - говорится в сообщении министерства.

18 февраля в «Российской газете» вышла статья «Жизнь хуже, чем на зоне». В ней говорится о жизни обитателей Дома ветеранов, которым пытается помочь волонтер Ирина Шульгина.

«Я прихожу - женщина сидит на матрасе, постельного белья нет. Прихожу второй раз - опять та же картина. Спрашиваю у нее, что случилось, почему у вас нет белья. Она отвечает - я здесь недавно, мне сказали - я еще не заслужила…», - рассказала газете, в числе прочего, волонтер.

В минтруда сообщили, что в настоящее время в учреждении «проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы, усилен контроль качества оказания услуг…».

«Новосибирский дом ветеранов» создан в 1966 году. Учреждение рассчитано на 430 человек.

Фото: сайт ГАУ стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»