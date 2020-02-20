20 февраля
Новосибирск
погода -2 °C
63.69
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Директор «Новосибирского дома ветеранов» отправлена в отставку

Главная Общество
Новосибирск
16:39 20 Февраля 2020
дом, ветераны, директор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Министерство труда и социального развития Новосибирской области расторгло контракт с директором ГАУ «Новосибирский дом ветеранов» Ларисой Пугачевой. Отставка произошла на фоне скандала, вызванного жалобами ветеранов на условия проживания, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Региональное министерство труда и социального развития совместно с прокуратурой Новосибирской области и заинтересованными контрольно-надзорными органами - управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области – проводит выездные проверки в учреждении ГАУ НСО стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» по обращению некоммерческой организации в части проверки достоверности фактов нарушения прав и условий проживания пожилых граждан в стационарном учреждении, опубликованных в СМИ», - говорится в сообщении министерства.

18 февраля в «Российской газете» вышла статья «Жизнь хуже, чем на зоне». В ней говорится о жизни обитателей Дома ветеранов, которым пытается помочь волонтер Ирина Шульгина.

«Я прихожу - женщина сидит на матрасе, постельного белья нет. Прихожу второй раз - опять та же картина. Спрашиваю у нее, что случилось, почему у вас нет белья. Она отвечает - я здесь недавно, мне сказали - я еще не заслужила…», - рассказала газете, в числе прочего, волонтер.

В минтруда сообщили, что в настоящее время в учреждении «проводятся мероприятия по обеспечению благоприятного морально-психологического климата в учреждении, а также решаются организационно-штатные вопросы, усилен контроль качества оказания услуг…».

«Новосибирский дом ветеранов» создан в 1966 году. Учреждение рассчитано на 430 человек.

Фото: сайт ГАУ стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России сократилось число пенсионеров

В России сократилось число пенсионеров

20 Февраля 2020 г.
За первые 9 месяцев 2019 года число пенсионеров в России сократилось на 400 тыс человек.
Новости Новосибирска: Еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

Еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

20 Февраля 2020 г.
Оба пассажира чувствуют себя нормально. Их болезнь протекает без ярко выраженных симптомов.
Новости Новосибирска: Число жертв коронавируса в КНР превысило 2 тысячи человек

Число жертв коронавируса в КНР превысило 2 тысячи человек

19 Февраля 2020 г.
Также диагноз коронавирус COVID-19 подтвержден у 74 185 человек.
Новости Новосибирска: Приостановлен въезд китайских граждан в Россию

Приостановлен въезд китайских граждан в Россию

19 Февраля 2020 г.
Мера принята правительством РФ для борьбы с распространением коронавируса
Новости Новосибирска: Западносибирского стерха будут спасать с помощью якутского

Западносибирского стерха будут спасать с помощью якутского

18 Февраля 2020 г.
Западносибирских стерхов осталось не более 20
Новости Новосибирска: Новосибирского мамонта назвали Самсоном

Новосибирского мамонта назвали Самсоном

18 Февраля 2020 г.
Для него и Матильды подготовят специальный зал в Музее природы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирский экспорт потерял 3,1%

Сибирский экспорт потерял 3,1%

18 Февраля 2020 г.
Внешнеторговый оборот СФО с Китаем сократился в 2019 году на 5,1%
Новости Новосибирска: Новосибирцы попробовали строить по-эскимосски

Новосибирцы попробовали строить по-эскимосски

17 Февраля 2020 г.
На новосибирском пляже «Бумеранг» прошел праздник «Иглу-2020. Город эскимосов»
Новости Новосибирска: Добыча новосибирского угля начала сокращаться

Добыча новосибирского угля начала сокращаться

20 Февраля 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги работы промышленности в январе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19