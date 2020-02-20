В России сократилось число пенсионеров

За первые 9 месяцев 2019 года число пенсионеров в России сократилось на 400 тыс человек, сообщили в Счетной палате.

На сегодняшний день в РФ насчитывается почти 450 тыс работающих пенсионеров.

При этом, по заключению СП, расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились до 8%, что может негативно повлиять на уровень жизни пенсионеров.

В 2019 году в России началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин вырастет с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.

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