Еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

Еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама, выявлен коронавирус, сообщили в посольстве РФ в Японии.

Оба пассажира чувствуют себя нормально. Их болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. В ближайшее время их должны доставить в больницу.

Ранее стало известно о заражении вирусом россиянки в этого же лайнера.

Круизное судно за последние два дня покинули шесть россиян, у которых признаков болезни выявлено не было. Вскоре они должны направиться на родину.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 2128 человек. Также диагноз коронавирус COVID-19 подтвержден у 75727 человек.