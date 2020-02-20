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Еще у двух россиян с лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

Главная Общество
Новосибирск
13:23 20 Февраля 2020
китай, россияне, вирус, япония, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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Еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, стоящем в порту Иокогама, выявлен коронавирус, сообщили в посольстве РФ в Японии.

Оба пассажира чувствуют себя нормально. Их болезнь протекает без ярко выраженных симптомов. В ближайшее время их должны доставить в больницу.

Ранее стало известно о заражении вирусом россиянки в этого же лайнера.  

Круизное судно за последние два дня покинули шесть россиян, у которых признаков болезни выявлено не было. Вскоре они должны направиться на родину.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 2128 человек. Также диагноз коронавирус COVID-19 подтвержден у 75727 человек.

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