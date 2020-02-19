Приостановлен въезд китайских граждан в Россию

Россия приостанавливает въезд в страну граждан Китая. О новых мерах, предпринятых правительством РФ в борьбе с распространением коронавируса COVID-2019, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Москве прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Его итоги подвели в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«С 00:00 местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», - цитирует сообщение секретариата ТАСС.

По данным информагентства, также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях.

Введенные ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

Фото: официальный портал Забайкальского края