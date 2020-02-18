Западносибирского стерха будут спасать с помощью якутского

Яйца стерха якутской популяции стоит использовать для восстановления западносибирской популяции вида, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления стерха.

Группа была создана в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Заседание ее экспертов состоялось в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. По данным ученых, численность западносибирской популяции не превышает 20 особей, а численность якутской достигает 4 тыс.

«Исходя из полученных данных, экспертами рабочей группы было принято решение о целесообразности использования яиц стерха якутской (восточной) популяции в восстановлении западносибирской популяции вида», - говорится в сообщении пресс-службы минприроды РФ по итогам заседания.

Такой способ спасения редких птиц поддержали, в частности, в Институте биологии развития РАН и якутском Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ