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Новосибирского мамонта назвали Самсоном

Главная Общество
Новосибирск
11:32 18 Февраля 2020
имя, музей, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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В ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей» подвели итоги опроса по выбору имени для нового экспоната. Скелет шерстистого мамонта решили назвать Самсоном, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«За время проведения голосования мы получили более 270 самых разных вариантов … Из всех предложенных вариантов сотрудники музея выбрали имя Самсон, ассоциирующееся с силой и мужеством (по аналогии с известным библейским героем, который прославился своими подвигами)», - сообщила пресс-служба музея.

Скелет самца шерстистого мамонта был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году. Это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире. В январе 2020 года руководство музея попросило новосибирцев выбрать экспонату имя.

В марте мамонт Самсон и бизон Степан из собрания новосибирского музея отправятся на «гастроли». Скелеты будут экспонироваться два месяца в ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей». К их возвращению в новосибирском Музее природы подготовят специальный зал для Самсона и Матильды (скелет самки мамонта).

Фото: сайт ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей»

 

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