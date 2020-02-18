Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс человек, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Всего на сегодняшний день заболели коронавирусом 72 436 человек, из них 1 868 человек скончались, 12 552 человека выписаны из больниц.

Накануне стало известно, что гражданка России заразилась коронавирусом на круизном судне Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама. Она направлена в больницу, где будет находиться под медицинским наблюдением.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.