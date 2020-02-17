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Первый гражданин РФ заразился коронавирусом

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Новосибирск
17:53 17 Февраля 2020
россияне, китай, вирус, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном судне Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама, сообщает Интерфакс.

Гражданка России будет направлена в больницу, где будет находиться под медицинским наблюдением.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. На лайнере заболели более 450 человек.

Согласно последним данным, в КНР выявлено более 71 тыс заражения вирусом, его жертвой стали 1775 человек.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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