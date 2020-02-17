В зоопарк Новосибирска привезли шаровидного броненосца

В Новосибирском зоопарке поселился шаровидный броненосец, животное доставили из Польши.

Броня нового обитателя зоопарка состоит из нескольких щитов, благодаря которым он может сворачиваться в шар. К тому же зверь способен быстро закапываться в землю.

«Самец шаровидного броненосца, прибывший к нам из зоопарка Познань, не сразу адаптировался на новом месте. Дорога и перемены стали для него стрессом. Поначалу он отказывался от еды, редко выходил из укрытия, сворачивался в шар. Сложный период позади», - рассказали в зоопарке.

Сейчас новый обитатель живет в вольере для пингвинов и приматов, вместе с серебристыми игрунками.

Добавим, что в Новосибирском зоопарке есть и другие представители семейства броненосцевых. Два шестипоясных броненосца живут там с 2016 года.

Фото: kivuli