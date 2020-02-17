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В зоопарк Новосибирска привезли шаровидного броненосца

Главная Общество
Новосибирск
15:10 17 Февраля 2020
общество, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском зоопарке поселился шаровидный броненосец, животное доставили из Польши. 

Броня нового обитателя зоопарка состоит из нескольких щитов, благодаря которым он может сворачиваться в шар. К тому же зверь способен быстро закапываться в землю. 

«Самец шаровидного броненосца, прибывший к нам из зоопарка Познань, не сразу адаптировался на новом месте. Дорога и перемены стали для него стрессом. Поначалу он отказывался от еды, редко выходил из укрытия, сворачивался в шар. Сложный период позади», - рассказали в зоопарке. 

Сейчас новый обитатель живет в вольере для пингвинов и приматов, вместе с серебристыми игрунками. 

Добавим, что в Новосибирском зоопарке есть и другие представители семейства броненосцевых. Два шестипоясных броненосца живут там с 2016 года.

Фото: kivuli

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