В КНР начали производить возможное лекарство от коронавируса, сообщило правительство китайского города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», - говорится в сообщении администрации Тайчжоу.

Согласно последним данным, в КНР выявлено почти 70 тыс заражения вирусом, его жертвой стали 1670 человек.

Среди россиян заболевших нет.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.