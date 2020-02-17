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В КНР начали производить возможное лекарство от коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
00:59 17 Февраля 2020
китай, вирус, лекарство
Автор: Sibnovosti.ru
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В КНР начали производить возможное лекарство от коронавируса, сообщило правительство китайского города Тайчжоу в восточной провинции Чжэцзян

«Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», - говорится в сообщении администрации Тайчжоу.

Согласно последним данным, в КНР выявлено почти 70 тыс заражения вирусом, его жертвой стали 1670 человек.

Среди россиян заболевших нет.  

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

 

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