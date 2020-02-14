Для ухода за инвалидами и пожилыми в Новосибирске создадут новую систему

В Новосибирске будет создана система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Соответствующее соглашение подписали мэр Анатолий Локоть и министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новая система предполагает формирование в каждом городском районе службы сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Также будет образовано восемь новых служб сиделок на дому, а специалисты социальных служб, оказывающие услуги долговременного ухода, пройдут курсы повышения квалификации.

«Ожидаемые результаты реализации этого проекта – улучшение условий жизни и медицинского обслуживания людей, нуждающихся в помощи», - приводит пресс-центр мэрии комментарий Анатолия Локтя.

Новосибирская область входит в число участников пилотного проекта по внедрению такой системы.

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