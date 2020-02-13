На новосибирском Монументе Славы исправят ошибки в фамилиях фронтовиков

Власти Новосибирска решили исправить ошибки в фамилиях и инициалах фронтовиков, выбитых на пилонах Монумента Славы. Эту работу планируется завершить к 75-летию Победы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Впервые за все время существования Монумента Славы мы проводим акцию – внесение поправок в написание фамилий фронтовиков, размещенных на пилонах. На сегодняшний день уже поступило 10 заявок от родственников», – приводит пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

Заявки на исправление принимаются до 30 марта 2020 года. Вносить правки будут сотрудники МКУ «Горзеленхоз».

Монумент Славы был открыт в 1967 году. На пилонах, окружающих Вечный огонь, выбиты фамилии 30 266 новосибирцев, погибших в Великой отечественной войне.