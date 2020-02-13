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На новосибирском Монументе Славы исправят ошибки в фамилиях фронтовиков

Главная Общество
Новосибирск
17:39 13 Февраля 2020
победа, ошибка, поправки
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска решили исправить ошибки в фамилиях и инициалах фронтовиков, выбитых на пилонах Монумента Славы. Эту работу планируется завершить к 75-летию Победы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Впервые за все время существования Монумента Славы мы проводим акцию – внесение поправок в написание фамилий фронтовиков, размещенных на пилонах. На сегодняшний день уже поступило 10 заявок от родственников», – приводит пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

Заявки на исправление принимаются до 30 марта 2020 года. Вносить правки будут сотрудники МКУ «Горзеленхоз».

Монумент Славы был открыт в 1967 году. На пилонах, окружающих Вечный огонь, выбиты фамилии 30 266 новосибирцев, погибших в Великой отечественной войне.

«Добавлять новые фамилии на пилоны Монумента Славы нельзя. Тем не менее, предложения такие есть, и мы их принимаем. В Музее Новосибирска ждут любую информацию о воевавших земляках. Их истории и фамилии опубликуют на интерактивном портале «Мемориал Славы новосибирцев», который сегодня создается», – добавил Анатолий Локоть.

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