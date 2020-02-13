Бывшего директора новосибирского НИИТО отпустили по УДО

Бывший руководитель ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна» (НИИТО) Михаил Садовой вышел на свободу. Известный новосибирский медик был отпущен в рамках условно-досрочного освобождения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд принял решение об условно-досрочном освобождении», - сказали ТАСС в Первомайском районном суде Новосибирска.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2019 года Михаил Садовой был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Тогда суд пришел к выводу, что он присвоил часть премиальных, выписанных сотрудникам своего института. Ущерб составил 10,7 млн руб. Медика приговорили к трем годам колонии общего режима.

По данным информагентства, Михаил Садовой частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант НИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей.

Михаил Садовой руководил институтом, входящим в структуру минздрава РФ, в 2006-2018 годы.

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