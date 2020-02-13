Сибирские кибермошенники активизировались в 2019 году

В прошлом году заметно выросло число жалоб сибиряков на действия кибермошенников. Большая их часть связана с хищениями денег с платежных карт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2019 году в Банк России от жителей Сибирского федерального округа поступила 291 жалоба на хищения денег с их банковских счетов. Это на треть больше, чем в 2018-м, отмечает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

«В основном злоумышленники используют методы социальной инженерии, когда обманом пытаются узнать у клиентов банков конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу. Мошенники могут представляться сотрудниками безопасности банков, убеждая граждан в том, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с их счета. Известны случаи, когда злоумышленники подделывают телефонные номера банков», - рассказали в пресс-службе.

С хищениями денег с платежных карт связано каждое третье обращение. Чаще всего жаловались жители Новосибирской и Омской областей, а также Красноярского края.

«К сожалению, практика показывает, что чаще всего граждане сами говорят злоумышленникам ПИН-код, срок действия карты, трехзначный CVV, CVC код. А значит, нарушают условия договора. Реальные сотрудники банка никогда не будут запрашивать такие данные», - напомнил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

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