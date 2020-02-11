В России подорожали медицинские маски, при этом Федеральная антимонопольная служба не видит здесь картельного сговора, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Цыганова.

«Я бы на месте любого частного продавца в условиях ажиотажного спроса повысил цены. Для этого не надо сговариваться», - сказал Цыганов.

От коронавируса 2019-nCoV в Китае погибли 908 человек. По последним данным, вирусом заразились несколько десятков тысяч человек.

В России выявлено 2 случая заражения. Оба заразившиеся – граждане КНР, среди россиян заболевших нет.

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.