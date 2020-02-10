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У новосибирцев попросили корм для лосей и косуль

Главная Общество
Новосибирск
16:38 10 Февраля 2020
министерство, снег, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Из-за глубокого снега в Новосибирской области в тяжелом положении оказались некоторые дикие животные. Подкормить их призывает министерство природных ресурсов и экологии региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Обильные снегопады и метели создали трудные условия для выживания диких животных – лосей, кабанов и косули сибирской. Животные с трудом могут передвигаться по высоким сугробам и добывать пищу. В поисках спасения они выходят на бесснежные участки автодорог, где становятся легкой добычей браконьеров – такие случаи уже были в этом году», – заявил глава ведомства Андрей Даниленко.

В связи с этим минприроды объявило об акции «Спасем диких животных вместе». Новосибирцев попросили передать природоохранной инспекции сено и зерноотходы для подкормки диких животных.

Сами специалисты природоохранной инспекции уже выкладывают корма на подкормочных площадках. В январе было выложено 1,3 т соли, 145 ц сена, 2 тыс. штук веников, более 4 ц зерноотходов и около 50 куб. м веточного корма.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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