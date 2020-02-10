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Госпитализированы воспитанники школы-интерната в Горно-Алтайске

Главная Общество
Новосибирск
14:09 10 Февраля 2020
школа, дети, госпитализация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горно-Алтайске госпитализировано 25 воспитанников «Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Жукова». У них подозревают аденовирус, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дети почувствовали себя плохо после поездки на турбазу. Первые четыре ребенка были госпитализированы 7 февраля. Вчера глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил ТАСС, что уже более 20 ребят попало в больницу с подозрением на аденовирус (инфекционное заболевание, относится к группе острых респираторных вирусных инфекций).

«В настоящее время прокуратурой Республики Алтай проверяется соблюдение требований законодательства об охране здоровья воспитанников образовательной организации. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - говорится на сайте этого ведомства.

Школа-интернат работает в статусе республиканского казенного общеобразовательного учреждения. Всего здесь обучается более 200 детей в возрасте от трех до 18 лет.

Фото: сайт КОУ РА «Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Жукова»

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