Для зараженных коронавирусом подготовлены два санатория в Новосибирской области

Сибиряков с подозрением на коронавирус направят на карантин в один из двух специально подготовленных санаториев-профилакториев в Новосибирской области.

Региональные власти действуют на опережение: пока случаев заражения китайским вирусом в Сибири не выявлено. Однако несколько дней назад через аэропорт Толмачево транзитом летела пассажирка с подозрением на опасную болезнь, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на заседании в Законодательном собрании региона.

«На территории Новосибирска определено два учреждения, где мы сможем организовать карантинное наблюдение, которое, возможно, потребуется. Общий объем зарезервированного коечного фонда порядка 530 коек. Это два санатория-профилактория, которые расположены за пределами города Новосибирска», - сообщил Хальзов.

Прием заболевших сможет вести клиническая больница №1 и третья детская больница. В случае эпидемии в медучреждениях Новосибирской области будет выделено 3 486 коек.