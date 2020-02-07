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Рослесхоз предупредил о возможности крупных лесных пожаров в Сибири

Главная Общество
Новосибирск
16:52 7 Февраля 2020
лесные пожары, прогноз, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Ситуация с лесными пожарами в Сибири в 2020 году может оказаться не легче, чем в 2019-м. О прогнозе Рослесхоза сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание по вопросам развития лесного хозяйства и подготовке к прохождению лесопожарного сезона в Сибири прошло сегодня в Новосибирске. В нем принял участие руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

«Ничего хорошего из прогноза я не вижу. Превышение среднемноголетних значений уровня пожарной опасности прогнозируется на территории в апреле: восток Республики Тува, юго-западная часть Иркутской области, май - северо-западная часть Иркутской области, запад Республики Тува, восток Республики Алтай, юг Хакасии и восточная часть Красноярского края», - сказал он (цитата по ТАСС).

Лесные пожары, как писали Sibnovosti.ru, бушевали летом прошлого года в целом ряде сибирских регионов. Прежде всего, в Красноярском крае и Иркутской области. Их общая площадь достигала 3 млн га. Ущерб от пожаров оценивался в миллиарды рублей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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