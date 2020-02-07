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Новосибирцам не хватает медицинских масок

Главная Общество
Новосибирск
11:02 7 Февраля 2020
вирус, министерство, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирцы ощутили дефицит медицинских масок. Их нехватку в аптеках признают и в министерстве здравоохранения региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Защитные медицинские маски, которые всегда, даже в самый пик эпидемии гриппа, в изобилии лежали на полках аптек, сегодня – дефицит, отметили в минздраве.

«… Минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск», - заявил руководитель ведомства Константин Хальзов (цитата по сайту минздрава Новосибирской области).

Дефицит возник в связи с повышенным спросом, вызванным распространением из Китая коронавирусной инфекции. В начале февраля власти Забайкальского края, граничащего с Китаем, сообщили о том, что в регионе за неделю распродали трехгодичный запас медицинских масок.

Фото: pixabay.com

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