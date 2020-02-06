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В Новосибирске расширят Нарымский сквер

Главная Общество
Новосибирск
14:01 6 Февраля 2020
благоустройство, мэр, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Расширение и обустройство Нарымского сквера названо одним из приоритетов благоустройства Новосибирска в 2020 году. О перспективах работ на этой территории сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящем благоустройстве говорили участники совещания в мэрии, посвященного работе департамента культуры, спорта и молодежной политики. Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в составе департамента было создано управление благоустройства общественных пространств.

«Одним из главных проектов 2020 года я считаю расширение Нарымского сквера, увеличение его входной зоны. Это исключительно наша инициатива – данный объект не входит в национальные проекты, которые предполагают финансовую поддержку. В сложившейся застройке будет обустроена фактически новая площадь. За это преображение проголосовали более 70% новосибирцев», – приводит пресс-центр мэрии слова главы города Анатолия Локтя.

По данным властей, в этом году предстоит также завершить благоустройство сквера у Монумента Славы.

Фото: страница «Нарымский сквер» в соцсети Facebook

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