В России могут вырасти цены на жилье

В Совете Федерации не исключают, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%, пишут «Известия».

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский считает, что рост цен в сегменте недвижимости будет очевидным уже летом 2021 года.

«Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» - от 9 до 12%», - рассказал Лисовской.

В СФ считают, что рост цен также может случиться из-за высокой ставки по кредиту для застройщиков и жестких требований к их собственному капиталу.

Фото yandex.ru